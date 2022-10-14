تراجع مختلف المؤشرات الوبائية المتعلقة بكورونا والاستقرار في أدنى مستوياتها (وزارة الصحة)

اكدت وزارة الصحة، الجمعة، "ان مختلف المؤشرات الوبائية المتعلقة بكورونا تسجل تراجعا هاما وتستقر في أدنى مستوى لها" وذلك في بلاغ اصدرته في اعقاب الاجتماع الدوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على الصعيدين الوطني والعالمي.





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وشدّد وزير الصحّة علي مرابط خلال إشرافه على الاجتماع، ضرورة دعم أنشطة الترصّد ومواصلة الأنشطة الوقائيّة بالإضافة إلى تكثيف عمليات التلقيح خاصّة من خلال جرعات تعزيز المناعة ضدّ كوفيد-19.وتناول اللقاء، كذلك، استعدادات وزارة الصحّة لانطلاق حملة التلاقيح ضدّ النزلة الموسميّة الوافدة بداية من 17 أكتوبر الجاري.ويذكر أن وزارة الصحة سجلت في نشرتها الأسبوعية للوضع الوبائي الصادرة يوم 11 أكتوبر، تراجع عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 101 اصابة جديدة خلال الاسبوع الممتد من 3 الى 9 اكتوبر الجاري مقابل 143 حالة مسجلة خلال الاسبوع الذي سبق.كما لم تسجل وزارة الصحة حالات وفاة جديدة، فيما سجلت حالة ايواء وحيدة بالمستشفيات، إلى جانب تعافي 109 مصابين.