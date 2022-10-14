الدورة 36 لأيام المؤسسة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022 بسوسة


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 18:23 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تنعقد الدورة السادسة والثلاثون لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022 /بولاية سوسة حول محور "المؤسسة والأمن : حرية وسيادة"


وستتناول هذه الأيام ، وفق بلاغ صادر الجمعة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مواضيع في علاقة بسيادة الدولة وحرية المؤسسات، مما سيمكن من رسم مسار جديد لاقتصاد البلاد.

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وتم اختيار هذا الموضوع، بحسب المصدر ذاته، على خلفية "الأزمتين اللتين شهدهما العالم مؤخرا، الأولى صحية تعلقت بجائحة كوفيد -19 فيما تعلقت الأزمة الثانية بالصراع الروسي- الأكراني ".

واعتبر المعهد أن الأزمة الصحية والأمنية قد ساهمتا في تعطل سلاسل القيمة العالمية و نشاط الأسواق و التزود بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية التي تعتبر استراتيجية.
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وسيقع التطرق خلال أيام المؤسسة إلى كيفية ضمان الأمن الوطني (الغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والقانون) علاوة على حرية المؤسسة وهو عنصر أساسي لاعادة النمو الشامل

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