الدورة 36 لأيام المؤسسة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022 بسوسة

تنعقد الدورة السادسة والثلاثون لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة من 8 إلى 10 ديسمبر 2022 /بولاية سوسة حول محور "المؤسسة والأمن : حرية وسيادة"





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وستتناول هذه الأيام ، وفق بلاغ صادر الجمعة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مواضيع في علاقة بسيادة الدولة وحرية المؤسسات، مما سيمكن من رسم مسار جديد لاقتصاد البلاد.وتم اختيار هذا الموضوع، بحسب المصدر ذاته، على خلفية "الأزمتين اللتين شهدهما العالم مؤخرا، الأولى صحية تعلقت بجائحة كوفيد -19 فيما تعلقت الأزمة الثانية بالصراع الروسي- الأكراني ".واعتبر المعهد أن الأزمة الصحية والأمنية قد ساهمتا في تعطل سلاسل القيمة العالمية و نشاط الأسواق و التزود بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية التي تعتبر استراتيجية.وسيقع التطرق خلال أيام المؤسسة إلى كيفية ضمان الأمن الوطني (الغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والقانون) علاوة على حرية المؤسسة وهو عنصر أساسي لاعادة النمو الشامل