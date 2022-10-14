المنتخب الوطني التونسي للأواسط يتحول الى مصر للمشاركة في الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم تحت 20 سنة

تحول المنتخب الوطني للأواسط اليوم الجمعة الى مدينة السويس المصرية للمشاركة في الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم تحت 20 عاما، التي ينظمها اتحاد شمال إفريقيا من 15 الى 25 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.





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وستقام مقابلات الدورة الترشيحية في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر بواقع مباراتين في كل جولة على ان يتأهل في اعقابها صاحب المركز الأول الى المرحلة النهائية لكاس افريقيا للأمم لأقل من 20 عاما المقررة بمصر سنة 2023.وكان المدرب الوطني عادل السليمي قد وجه الدعوة الى 23 لاعبا للمشاركة في هذه الدورة وهم :الترجي الرياضي التونسي : مالك المهري، غيث الوهابي، عزيز عبيد ، أمان الله مميش، زين الدين ساسي، زكرياءالعايب، أمان الله مجاهدالنجم الرياضي الساحلي: رائد الڨزاح ،محمد الضاوي ،فرج بن نجيمة، محمد امين كشيش ،راقي العواني، الهادي جرتيلةالنادي الإفريقي:آدم ڨرب، يوسف سنانة، ياسين الدريديالنادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي، محمود غربالالنادي الرياضي بحمام الأنف:ريان حدادالأولمبي الباجي:محمد وائل الدرباليالملعب التونسي: الصادق قديدةالإتحاد الرياضي ببن قردان :بشير العباسينيم أولمبيك الفرنسي: ريان نصراويكما تجدر الإشارة الى أن المدرب الوطني عادل السليمي قد وجه الدعوة الى اللاعبين كريم العابد (كارلسروه الألماني )و جبريل عثمان (سانت إيتيان الفرنسي) اللذين تعذر التحاقهما بالمجموعة لأسباب صحية .وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات:الجولة الأولىالثلاثاء 18 اكتوبر 2022المغرب - تونس ( 15:00س)ليبيا - الجزائر ( 18:00س)الجولة الثانيةالجمعة 21 اكتوبر 2022الجزائر - المغرب ( 15:00س)تونس - ليبيا ( 18:00س)الجولة الثالثةالاثنين 24 اكتوبر 2022المغرب - ليبيا ( 15:00س)الجزائر - تونس ( 15:00س)