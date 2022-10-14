المنتخب الوطني التونسي للأواسط يتحول الى مصر للمشاركة في الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم تحت 20 سنة

تحول المنتخب الوطني للأواسط اليوم الجمعة الى مدينة السويس المصرية للمشاركة في الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم تحت 20 عاما، التي ينظمها اتحاد شمال إفريقيا من 15 الى 25 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وستقام مقابلات الدورة الترشيحية في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر بواقع مباراتين في كل جولة على ان يتأهل في اعقابها صاحب المركز الأول الى المرحلة النهائية لكاس افريقيا للأمم لأقل من 20 عاما المقررة بمصر سنة 2023.
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وكان المدرب الوطني عادل السليمي قد وجه الدعوة الى 23 لاعبا للمشاركة في هذه الدورة وهم :
الترجي الرياضي التونسي : مالك المهري، غيث الوهابي، عزيز عبيد ، أمان الله مميش، زين الدين ساسي، زكرياءالعايب، أمان الله مجاهد
النجم الرياضي الساحلي: رائد الڨزاح ،محمد الضاوي ،فرج بن نجيمة، محمد امين كشيش ،راقي العواني، الهادي جرتيلة
النادي الإفريقي:آدم ڨرب، يوسف سنانة، ياسين الدريدي
النادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي، محمود غربال
النادي الرياضي بحمام الأنف:ريان حداد
الأولمبي الباجي:محمد وائل الدربالي
الملعب التونسي: الصادق قديدة
الإتحاد الرياضي ببن قردان :بشير العباسي
نيم أولمبيك الفرنسي: ريان نصراوي
كما تجدر الإشارة الى أن المدرب الوطني عادل السليمي قد وجه الدعوة الى اللاعبين كريم العابد (كارلسروه الألماني )و جبريل عثمان (سانت إيتيان الفرنسي) اللذين تعذر التحاقهما بالمجموعة لأسباب صحية .
وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات:
الجولة الأولى
الثلاثاء 18 اكتوبر 2022
المغرب - تونس ( 15:00س)
ليبيا - الجزائر ( 18:00س)
الجولة الثانية
الجمعة 21 اكتوبر 2022
الجزائر - المغرب ( 15:00س)
تونس - ليبيا ( 18:00س)
الجولة الثالثة
الاثنين 24 اكتوبر 2022
المغرب - ليبيا ( 15:00س)
الجزائر - تونس ( 15:00س)
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