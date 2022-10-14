وكالة تونس إفريقيا للأنباء رئيسا الرابطة المتوسّطية لوكالات الأنباء سنة 2023‎‎

صادقت الدّورة الثّلاثون للجمعية العامة لرابطة وكالات الأنباء المتوسّطية المنعقدة في مدينة دوبروفنيك الكرواتية يومي 11 و 12 أكتوبر على أن تتولّى وكالة تونس إفريقيا للأنباء رئاسة الرّابطة بداية من موفّى شهر ماي 2023 لمدّة سنة.

وقد اتّخذ القرار بإجماع ممثّلي الوكالات المشاركة في الاجتماعات . وتقرّر أيضا أن تنضمّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى عضوية المكتب التّنفيذي للرّابطة بصفة نائب رئيس قبل أن تولّلي الرّئاسة بسنة وبعدها بسنة وفق القانون الأساسي للرّابطة.





وقد احتضنت وكالة الأنباء الكرواتية بوصفها الرّئيس الحالي فعاليات الدّورة الثّلاثين للرّابطة. ونظّمت على هامشها ندوة دولية حول موضوع " دور وسائل الإعلام في تحقيق التّنمية المستدامة في المتوسّط".



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ويجدر التّذكير أنّ الرّابطة تأسّست في تونس سنة 1991 بمبادرة من وكالة تونس إفريقيا وتضمّ 19 وكالة متوسّطية تنتمي إلى بلدان ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط.

وتهدف الرّابطة إلى توثيق التّعاون والصّداقة بين الوكالات الأعضاء.



وقد احتضنت وكالة الأنباء الكرواتية بوصفها الرّئيس الحالي فعاليات الدّورة الثّلاثين للرّابطة. ونظّمت على هامشها ندوة دولية حول موضوع " دور وسائل الإعلام في تحقيق التّنمية المستدامة في المتوسّط".ويجدر التّذكير أنّ الرّابطة تأسّست في تونس سنة 1991 بمبادرة من وكالة تونس إفريقيا وتضمّ 19 وكالة متوسّطية تنتمي إلى بلدان ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط.وتهدف الرّابطة إلى توثيق التّعاون والصّداقة بين الوكالات الأعضاء.