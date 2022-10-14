وزارة الفلاحة تقرر تعليق نشاط الصيد البحري بولايتي اريانة وبنزرت كامل يوم السبت 15 أكتوبر


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 14:17 قراءة: 0 د, 7 ث
      
قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، تعليق نشاط الصيد البحري بولايتي اريانة وبنزرت كامل يوم السبت 15 أكتوبر، وفق بلاغ صادر عنها.

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