قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، تعليق نشاط الصيد البحري بولايتي اريانة وبنزرت كامل يوم السبت 15 أكتوبر، وفق بلاغ صادر عنها.
وزارة الفلاحة تقرر تعليق نشاط الصيد البحري بولايتي اريانة وبنزرت كامل يوم السبت 15 أكتوبر
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