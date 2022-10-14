الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي السبت والأحد:







المجموعة الاولى

السبت 15 اكتوبر 2022

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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)

اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي

الحكم : خالد قويدر

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المجموعة الثانية

الاحد 16 اكتوبر 2022

الملعب البلدي بسليمان (س15)

مستقبل سليمان- الاولمبي الباجي

الحكم : محمود قصيعة

ملعب سيدي بوزيد (س15)

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش

الحكم : احمد الذوادي









المجموعة الاولىالسبت 15 اكتوبر 2022ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)اتحاد تطاوين - النادي البنزرتيالحكم : خالد قويدرالملعب البلدي بسليمان (س15)مستقبل سليمان- الاولمبي الباجيالحكم : محمود قصيعةملعب سيدي بوزيد (س15)اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيشالحكم : احمد الذوادي