الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثانية


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 14:34 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي السبت والأحد:


المجموعة الاولى
السبت 15 اكتوبر 2022
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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي
الحكم : خالد قويدر
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المجموعة الثانية
الاحد 16 اكتوبر 2022
الملعب البلدي بسليمان (س15)
مستقبل سليمان- الاولمبي الباجي
الحكم : محمود قصيعة
ملعب سيدي بوزيد (س15)
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش
الحكم : احمد الذوادي




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