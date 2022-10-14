الرابطة المحترفة الأولى: حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي السبت والأحد:
المجموعة الاولى
السبت 15 اكتوبر 2022
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ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي
الحكم : خالد قويدر
المجموعة الثانية
الاحد 16 اكتوبر 2022
الملعب البلدي بسليمان (س15)
مستقبل سليمان- الاولمبي الباجي
الحكم : محمود قصيعة
ملعب سيدي بوزيد (س15)
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش
الحكم : احمد الذوادي
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