توزر: الانتهاء من تكوين الاعوان وتجهيز القاعة المغطاة استعدادا لانطلاق قبول الترشحات للانتخابات التشريعية

استعدادا لانطلاق قبول مطالب المترشحين للانتخابات التشريعية (17 ديسمبر 2022)، انتهت الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر من تكليف 25 عونا من بين المنسقين المحليين ومساعديهم وأعوان الإدارة الفرعية للانتخابات وأعوان التحيين للقيام بهذه العملية على امتداد الأسبوع المقبل من 17 الى 24 أكتوبر، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية المعز لدين الله الطيبي "وات".





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وأضاف أنه يتم حاليا إتمام تجهيز القاعة لوجستيا وخاصة بشبكة الهاتف والانترنت على أن يتم الاحد القادم القيام بعملية بيضاء حول ظروف قبول الترشحات، وكان الاعوان خضعوا بدورهم لدورة تدريبية بداية هذا الأسبوع في نفس الإطار.وبين المصدر ذاته أنه تم الى غاية اليوم الجمعة، القيام بحوالي 06 آلاف عملية تزكية لفائدة أشخاص ينوون الترشح للانتخابات، وتتوقع الهيئة الفرعية القيام بحوالي 12 ألف عملية تزكية مع نهاية الآجال المحددة لذلك.وانتهت أمس الخميس عمليات تحيين السجل الانتخابي بالقيام ب 523 تحيينا منذ انطلاق هذه العملية.