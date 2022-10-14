تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم 25 أكتوبر الجاري (مدينة العلوم بتونس)


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 13:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تشهد تونس يوم 25 أكتوبر الجاري كسوفا جزئيا للشمس بداية من الساعة العاشرة و41 دقيقة صباحا، سخّرت له مدينة العلوم بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك 5 تليسكوبات للرصد والمشاهدة ضمن برنامج علمي متكامل في الغرض، حسب ما أفادت به رئيسة مصلحة فضاء الكون بهذه المؤسسة، سارة السنوسي.


وأضافت، في تصريح،اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الكسوف يبلغ ذروته في الساعة 11 و 24 دق صباحا وينتهي في الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا، لافتة إلى أن القمر سيغطي 6 بالمائة من قرص الشمس في تونس.

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ويتضمّن البرنامج العلمي بالأساس محاضرة حول الكسوف الجزئي للشمس،حسب المتحدثة.

وسيشهد سكان النصف الشمالي للكرة أرضية للكسوف أي جميع الدول الاوروبية وغرب آسيا وشمال شرق القارة الافريقية.
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وشهدت تونس في 20 مارس 2015 كسوفا جزئيا للشمس وستعرف في أوت 2027 كسوفا كاملا.

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