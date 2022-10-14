دورة عزيز زهير المفتوحة للتنس بالمنستير: نتائج اليوم الثالث

في ما يلي نتائج اليوم الثالث من دورة المرحوم عزيز زهير المفتوحة للتنس السيدات من فئة 60 نقطة والتي تقام منافساتها بالمنستير:





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البولونية فيرونيكا فالكاوسكا - اليابانية مويوكا يوشيجيما ( 2 - 0 ) 7 - 5 و 6 - 3السلوفينية تامارا زيدانيسك - الفرنسية ياسمين منصوري ( 2 - 0 ) 6 - 0 و 6 - 2الايطالية ساره ايراني - الروسية ايكاترينا ماكاروفا ( 2 - 1 ) 1 - 6 و 6 - 4 و 6 - 2الفرنسية كريستينا ميلادونوفيتش - السلوفينية رادكا زيلينيكوفا (2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 3الصينية سيجيا واي - الأوزباكية نيجينا أبدورايموفا ( 2 - 1 ) 6 - 0 و 2 - 6 و 6 - 3اليونانية ديسبينا باباميشايل - البلغارية ايزابيلا شينيكوفا ( 2 - 1) 3 - 6 و 6 - 3 و 7 - 6الأندونيسية بريسكا ماديلين نوغراهو - الهولندية سوزان لامينس ( 2 - 0 ) 6 - 4 و 6 - 3الرومانية أونا غافريلا - الروسية ايكاترينا ياشينا ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 2يذكر أنّ بطولة دورة المنستير انطلقت يوم الاثنين وتسمر الى غاية الأحد القادم 16 أكتوبر الجاري .