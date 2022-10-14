راضي المدّب: 100 مليون دولار يتم صرفها أسبوعيا في المحروقات وبداية الحل هي الاتفاق مع النقد الدولي

اعتبر الخبير الاقتصادي راضي المدب ان بداية الحل للازمة الاقتصادية الحالية في تونس هي في التوصل لاتفاق مع النقد الدولي، لان كل الاطراف الخارجية تربط تدخلها واستثماراتها في تونس بهذا الاتفاق.





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100 مليون دولار يتم صرفها أسبوعيا في المحروقات

وعبر المدب، ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الجمعة، عن تخوفه من التوصل لاتفاق بين تونس والنقد والدولي يصعب تطبيقه او قبوله اجتماعيا، ما يدفع النقد الدولي الى سحب تمويلاته، خاصة في ظل تصريحات قيادات اتحاد الشغل التي تؤكد ان الزيادة في اجور القطاع العام والوظيفة العمومية لا يعد صكا على بياض للحكومة وانهم لا يعلمون الى حد الآن فحوى الاصلاحات التي تتفاوض الحكومة حاليا بشانها مع النقد الدولي.واضاف المدّب ان النقد الدولي ليس بنكا، بل مؤسسة مالية تواكد الاصلاحات الهيكلية لبعض الدول وتساعدها في تطبيقها، مقدّرا ان تونس لن تتحصل على اكثر من 2 مليار دولار من صندوق النقد.واشار المدب الى ان هذه الدفوعات يتم صرفها على مراحل مع مراقبة دورية من الصندوق لمدى تطبيق الاصلاحات المتفق حولها.مشددا انه وفي حال عدم تطبيق هذه الاصلاحات فبامكان الصندوق سحب الاتفاق في اي وقت.وقال راضي المدب، ان 100 مليون دولار يتم صرفها اسبوعيا لتغطية حاجيات تونس من المحروقات.وتابع المدب انه وفي ظل الظرف المالي والاقتصادي الحالي بدات تونس في استهلاك مخزونها الاستراتيجي من المحروقات الذي تراجع الى اللاشئ، حسب تعبيره.واعتبر المدب ان بداية الحل للازمة الحالية في تونس هي في التوصل لاتفاق مع النقد الدولي، لان كل الاطراف الخارجية تربط تدخلعها في تونس بهذا الاتفاق.وعبر المدب عن تخوفه من التوصل لاتفاق بين تونس والنقد والدولي يصعب تطبيقه او قبوله اجتماعيا، ما يدفع النقد الدولي الى سحب تمويلاته.