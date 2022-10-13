الجامعة العامة للصحة تدعو وزارة الصحة إلى التسريع بإصدار قانون تجريم العنف ضد مهنيي الصحة


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 20:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
دعت الجامعة العامة للصحة وزارة الصحة إلى التسريع بإصدار قانون تجريم العنف ضد مهنيي الصحة، مطالبة بالإفراج عن عامل بالقسم البيوكيمائي بمستشفى شارل نيكول وقع إيداعه السجن أمس الأربعاء بعد اتهامه بتعنيف مواطنة.
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الخميس إن إحدى المواطنات "تعمدت الاعتداء بالعنف لفظيا وماديا على عامل بالقسم البيوكيمائي بمستشفى شارل نيكول يوم 26 سبتمبر الماضي وقامت بتهشيم بلور شباك مكتب الاستقبال مما تسبب لها في جروح استعملتها ذريعة للحصول على شهادة طبية وتغالط بها السلط الأمنية والقضائية".

وأضافت أنه تم أمس الاربعاء إيقاف عامل بالقسم البيوكيمائي بمستشفى شارل نيكول نتيجة الدعوى التي رفعتها ضده إحدى المواطنات.
ولوحت الجامعة العامة للصحة بدعم المدعي عليه من خلال القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالإفراج علنه وإعادة التحقيق في ملابسات القضية.

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