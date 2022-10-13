مسابقة كأس الكاف: النادي الصفاقسي لا ينبغي أن يستسهل مباراته أمام "فاسيل كينيما" الأثيوبي (كريم دلهوم)

أكّد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي لكرة القدم كريم دلهوم أن فريقه مطالب بأن لا يسقط في فخ استسهال مباراته بعد غد السبت على عشب ملعب الطيب المهيري أمام نادي فاسيل كينيما الأثيوبي الذي بدا منافسا محترما وطموحا ويملك لاعبوه خصالا فنية عالية.





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وقال دلهوم في تصريح إعلامي على هامش الحصة التدريبية التي أجراها فريقه مساء اليوم الخميس استعدادا للمباراة المذكورة والمندرجة ضمن إيّاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم إن المنافس يضم 6 لاعبين دوليين ضمن المنتخب الأثيوبي ومهاجمين بقيمة تسويقية عالية.واعتبر أن نتيجة التعادل السلبي لمباراة الذهاب تبقى نتيجة غير مضمونة العواقب وتتطلب الدخول بأكثر إصرار على مباغتة المنافس منذ الشوط الأول وعدم تكرار سيناريو مباراة الذهاب التي سيطر فيها الفريق الأثيوبي على شوط المباراة الأول مقابل سيطرة فريقه على الشوط الثاني دون تجسيم للوضعيات السانحة.وأكد كريم دلهوم أنه أخذ في الحسبان كل السيناريوهات الممكنة بما فيها اختيار المنافس للعب الدفاع والبحث عن فرص للمباغتة بواسطة المرتدات وهو السيناريو الذي يتوقع أن يكون السيناريو الأقرب على الرغم من القيمة الفنية للاعبيه بحسب دلهوم.وبدا مدرب ممثل كرة القدم التونسية متفائلا وعازما على المرور للدور المقبل مشددا في ذات الوقت على ضرورة التحلي بالصبر وبرودة الأعصاب والتركيز على المباراة وعدم الانفعال أو التفاعل المفرط مع الجمهور بحسب تعبيره.