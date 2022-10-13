(مباراة الباراج):النجم المتلوي يضمن بقاءه في الرابطة الاولى


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 18:57 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ضمن النجم المتلوي بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اثر فوزه اليوم الخميس على الترجي الرياضي الجرجيسي بركات الترجيح ٣-١ في المباراة الفاصلة ليلعب في المجموعة الثانية .
وكانت المباراة إنتهت في وقتها القانوني بالتعادل الايجابي ١-١. .

وكان الترجي الرياضي الجرجيسي قد تاهل مساء السبت الماضي الى المباراة الفاصلة ضد نجم المتلوي وذلك عقب فوزه بملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي حمام الانف في مباراة الباراج الاولى بنتيجة 3-1.


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