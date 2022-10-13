هيئة الانتخابات تنشر دليل المترشحين للتشريعية ومختلف المتدخلين في المرحلة الانتخابية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس على موقعها الرسمي، ما أسمته دليل المترشحين للانتخابات التشريعية ومختلف المتدخلين خلال هذه المرحلة الانتخابية.





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وبينت الهيئة أن هذه الوثيقة تهدف إلى توحيد فهم الاجراءات وتيسيرها على جميع المتدخلين في مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية، وذكرت أن فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية تنطلق بداية من الإثنين 17 أكتوبر الجاري إلى غاية 24 من نفس الشهر . ويتم إيداع الترشحات لدى الهيئات الفرعية للدائرة الانتخابية التي سيتم الترشح فيها.وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم. وأعلنت الأحد 25 سبتمبر الفارط، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2022، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.