منوبة: مسيرة لخريجي علوم التربية والمعلّمين النواب والفرع الجامعي للتعليم الاساسي

قاد الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بمنوبة، ظهر اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية لخريجي علوم التربية دفعتي 2021 و2022 ونواب الدفعة الاخيرة لاتفاق 8 ماي، والمعلمين خارج الاتفاقية، انطلقت من مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة وصولا الى مقر الولاية، ورفع خلالها المشاركون لافتات وشعارات تنادي بتسوية وضعيتهم المهنية وفقا للنظام الاساسي.

وطالب المحتجون خلال المسيرة بانتدابهم وتوضيح صفتهم ورتبهم المهنية، مع الغاء التعاقد ومختلف اشكال التشغيل غير القانونية المعتمدة في التعامل مع ملفاتهم كمعلمين.



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يأتي ذلك عقب احتجاجهم اليوم أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، ورفعهم نفس الشعارات، بعد مقاطعتهم الدروس منذ فترة والانعكاس السلبي لذلك على سير الدروس، وحرمان التلاميذ بعديد الاقسام من مواصلة دراستهم، ما زاد في حالة الاحتقان وأفضى الى تحرّكات احتجاجيّة نفّذها الاولياء من اجل حقّ أبنائهم في الدراسة، وفق تأكيد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي سفيان الجعيدي لـ"وات".وأضاف الجعيدي أنه بقدر مساندة الفرع لمطالب المربين بمختلف أصنافهم، ولحقهم في تسوية مهنية وفقا للنظام الاساسي للقطاع، مع التخلي نهائيا عن صفة المكلف بالتدريس، يحرص ايضا على ضمان حق التلميذ في الدراسة، باعتبار أنّه من الحيف تدريس تلاميذ دون آخرين.وأشار، في ذات الاطار، الى غلق 6 مدارس ابتدائية ببرج العامري ودوار هيشر اليوم من طرف الاولياء احتجاجا على حرمان ابنائهم من الدروس نتيجة تواصل مقاطعة خريجي علوم التربية والنواب للعمل بسبب مطالبهم المهنية.وحمّل الجعيدي وزارة الاشراف المسؤوليّة في تواصل تعكّر المناخ بالقطاع التربوي، ومقاطعة 277 معلّما ومعلمة للدروس، موزّعين على 94 من الدفعة الاخيرة لاتفاق 8 ماي، و112 من خريجي علوم التربية دفعة 2022 و71 من خريجي علوم التربية دفعة 2021.وحذّر، في ذات السياق، من الالتفاف على الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الاشراف والضامنة لحقوق هذه الفئة، مؤكدا الاعداد لتحركات تصعيدية في الاطار في حال لم تستجب سلطة الاشراف للمطالب وتضع حدا للاحتقان الذي اضر بمصلحة التلاميذ.هذا ورفع اعضاء الفرع الجامعي وممثلو الاسلاك التربوية المحتجة جملة مطالبهم الى وزارة الاشراف في لقاء جمعهم بوالي منوبة، مستعرضين مقترحاتهم في الغرض وفي صدارتها تسوية الوضعيات المهنية في أقرب الآجال.يذكر ان عدد المشمولين بالادماج خلال السنة التربوية الجديدة بالجهة يبلغ 203 معلّمين، منهم 112 من خريجي وخريجات شعبة علوم التربية والتعليم، و91 نائبا ونائبة، مع ملحق لتسوية وضعية 32 اخرين.