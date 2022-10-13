إنقاذ 93 مهاجرا من الغرق وإحباط أربع عمليات هجرة سرية عبر البحر (الحرس الوطني)


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 16:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل بمشاركة الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ليلة البارحة، خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 93 مهاجرا غير نظاميمن الغرق، بينهم 31 يحملون جنسيات بلدان من جنوب الصحراء، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.


و في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القيروان ونابل وصفاقس وقابس من ضبط أربعة أشخاص مفتش عنهم من أجل " تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة "، حسب ذات المصدر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254715



En continu...

Toutes les news...
الخميس 13 أكتوبر 2022 | 17 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:48 15:18 12:13 06:25 04:59
Babnet
25°
 Babnet28° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2227°-2026°-2129°-2029°-21
  • Avoirs en devises
    23669,5

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22948 DT        1$ =3,31969 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1389,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   