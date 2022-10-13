إنقاذ 93 مهاجرا من الغرق وإحباط أربع عمليات هجرة سرية عبر البحر (الحرس الوطني)

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل بمشاركة الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ليلة البارحة، خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 93 مهاجرا غير نظاميمن الغرق، بينهم 31 يحملون جنسيات بلدان من جنوب الصحراء، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.







و في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القيروان ونابل وصفاقس وقابس من ضبط أربعة أشخاص مفتش عنهم من أجل " تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة "، حسب ذات المصدر.



