القصرين: تعرض 40 تلميذا بمبيت معهد حيدرة إلى تسمّم غذائي ورفع عيّنات من مطعم المعهد للتحليل

تعرّض 40 تلميذا يقيمون بمبيت المعهد الثانوي بمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين، مساء أمس الأربعاء، إلى تسمّم غذائي استوجب نقلهم إلى المستشفى المحلي بحيدرة أين تلقوا الإسعافات اللازمة، وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين دلال محمدي.

وأكدت محمدي، في تصريح إعلامي، اليوم الخميس، أن كافة التلاميذ في صحة جيّدة وغادروا جميعهم المستشفى المحلي بحيدرة، مضيفة أن فريقا صحيّا تحوّل على عين المكان الى مطعم المعهد المذكور ورفعوا عيّنات من الأكلة التي تناولها التلاميذ المتضرّرون من أجل إخضاعها للتحليل وقاموا بعملية تفقد لتجهيزات الطبخ والتبريد.





وأكدت المحمدي أن التلاميذ المتضرّرين لم يجلبوا أكلة من مكان آخر، في انتظار صدور نتائج التحاليل لمعرفة أسباب التسمّم.





