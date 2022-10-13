دورة عزيز زهير المفتوحة للتنس بالمنستير: نتائج اليوم الثاني


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 14:25 قراءة: 1 د, 28 ث
      
في ما يلي نتائج اليوم الثاني من دورة المرحوم عزيز زهير المفتوحة للسيدات للتنس من فئة 60 نقطة الحاملة والتي تقام منافساته بالمنستير:


الفرنسية ياسمين المنصوري - الألمانية جوليا لوهوف ( 2 - 0 ) 6 - 4 و 6 - 4
الأوباكية نيجينا أبدورايموفا - التونسية شيراز بشري ( 2 - 0 ) 6 - 1 و 6 - 3
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الايطالية ساره ايراني - الجزائرية ايناس ايبو (2 - 0 ) 7 - 5 و 6 - 0
السلوفينية تامارا زيدانيسك - الصينية شين شين ياو ( 2 - 1) 6 - 3 و 4 - 6 و 6 - 4
الروسية ايكاترينا ياشينا - الايطالية ماريا فيتوريا فيفياني ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 7 - 5
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اليونانية ديسبينا باباميشايل - الفرنسية ايستيل كاسينو (2 - 0) 6 - 1 و 6 - 3
الرومانية أونا غافريلا - النمساوية سينيا كراوس ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 4
البلغارية ايزابيلا شينيكوفا - الألمانية جينا فايستيل ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 2
السلوفينية رادكا زيلينيكوفا - السلوفينية بيانكا بيهيلوفا ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 7 - 5
الأندونيسية بريسكا ماديلين نوغراهو - الروسية ايدا ماميدوفا ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 1
الهولندية سوزان لامينس - السويسرية كوني بيرين ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 4
الروسية ايكاترينا ماكاروفا - الفرنسية ماري فيليت (2 - 1 ) 4 - 6 و 6 - 3 و 7 - 5
الصينية سيجيا واي - الفرنسية كارولين روميو ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 1

يذكر أنّ بطولة دورة المنستير انطلقت يوم الاثنين وتسمر الى غاية الأحد القادم 16 أكتوبر الجاري .


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