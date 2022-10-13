دورة عزيز زهير المفتوحة للتنس بالمنستير: نتائج اليوم الثاني

في ما يلي نتائج اليوم الثاني من دورة المرحوم عزيز زهير المفتوحة للسيدات للتنس من فئة 60 نقطة الحاملة والتي تقام منافساته بالمنستير:





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الفرنسية ياسمين المنصوري - الألمانية جوليا لوهوف ( 2 - 0 ) 6 - 4 و 6 - 4الأوباكية نيجينا أبدورايموفا - التونسية شيراز بشري ( 2 - 0 ) 6 - 1 و 6 - 3الايطالية ساره ايراني - الجزائرية ايناس ايبو (2 - 0 ) 7 - 5 و 6 - 0السلوفينية تامارا زيدانيسك - الصينية شين شين ياو ( 2 - 1) 6 - 3 و 4 - 6 و 6 - 4الروسية ايكاترينا ياشينا - الايطالية ماريا فيتوريا فيفياني ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 7 - 5اليونانية ديسبينا باباميشايل - الفرنسية ايستيل كاسينو (2 - 0) 6 - 1 و 6 - 3الرومانية أونا غافريلا - النمساوية سينيا كراوس ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 4البلغارية ايزابيلا شينيكوفا - الألمانية جينا فايستيل ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 2السلوفينية رادكا زيلينيكوفا - السلوفينية بيانكا بيهيلوفا ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 7 - 5الأندونيسية بريسكا ماديلين نوغراهو - الروسية ايدا ماميدوفا ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 1الهولندية سوزان لامينس - السويسرية كوني بيرين ( 2 - 0 ) 6 - 2 و 6 - 4الروسية ايكاترينا ماكاروفا - الفرنسية ماري فيليت (2 - 1 ) 4 - 6 و 6 - 3 و 7 - 5الصينية سيجيا واي - الفرنسية كارولين روميو ( 2 - 0 ) 6 - 3 و 6 - 1يذكر أنّ بطولة دورة المنستير انطلقت يوم الاثنين وتسمر الى غاية الأحد القادم 16 أكتوبر الجاري .