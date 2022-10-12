وزير النقل: الإعلان عن الشركة التي ستتولى إنجاز المرحلة الأولى لمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة في غضون شهر أكتوبر 2022

أعلن وزير النقل، ربيع المجيدي، انه سيتم الإعلان عن الشركة التي ستتولى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له في غضون شهر أكتوبر 2022.





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وقال المجيدي في تصريح لـ"وات"، الاربعاء، على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء التي تقام بمطار النفيضة الحمامات الدولي من 12 إلى 16 أكتوبر 2022، انه تم قبول ثلاثة عروض لثلاثة مجامع شركات كبرى عالمية مختصة في بناء الموانئ، وان الوزارة بصدد تفحص ودراسة هذه العروض بمساندة مكتب مختص في فرز العروض من الناحية الفنية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة من اجل تقييم العروض المالية.وعبرت ثلاثة مجامع شركات عالمية كبرى، مختصة في بناء الموانئ، عن رغبتها في إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له وذلك بعد ان تم ضبط يوم 30 مارس 2022 كآخر اجل لتقديم العروض الفنية والمالية للشركات الراغبة في انجاز الميناء.وأوضح الوزير ان المرحلة الأولى تخص بناء الرصيف الذي يمتد على 1200 متر وهو قابل للتوسعة في مرحلة ثانية الى 800 متر إضافية.وذكر وزير النقل إلى أن مشروع الميناء العميقة بالنفيضة يمتد على مساحة 3000 هكتار مقسمة الى 1000 هكتار للحرم المينائي و2000 هكتار لمنطقة لوجستية كبيرة ستدعم الأنشطة المينائية والحركة الاقتصادية.واكد ان مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له سيعود بالفائدة الاقتصادية على منطقة الوسط والساحل وعلى مختلف الولايات المجاورة لاسيما من خلال توقع توفير اكثر من 52 الف موطن شغل.وشدد على ان انجاز المنطقة اللوجستية المحاذية للميناء والممتدة على مساحة 2000 هكتار من شانها ان تفتح افاقا رحبة لبعث مناطق صناعية ومناطق حرة جديدة مؤهلة لتوفير الشغل لأعداد كبيرة من حاملي الشهادات الجامعية وغيرهم من الباحثين عن مورد رزق.يذكر ان الكلفة الجملية لمشروع بناء ميناء المياه العميقة بالنفيضة قدرت في وقت سابق ب 3000 مليون دينار موزعة الى 75 بالمائة ستوفرها الدولة التونسية و25 بالمائة سيوفرها المستغل الخاص للميناء الذي سيقع اختياره بعد الإعلان طلب عروض دولي.