مونديال قطر 2022: منظمو كأس العالم يتوقعون ازدحام الطرق أثناء البطولة

قال منظمو نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء إنهم يتوقعون ازدحام الطرق خلال البطولة، وإن إقامة أربع مباريات يوميا في الدوحة سيمثل تحديا.

ووعد المنظمون الجماهير بأنهم سيتمكنون من حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد إذ أن قطر أصغر دولة تستضيف الحدث الذي سينطلق في 20 نوفمبر المقبل.



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ومن المنتظر أن يتدفق 1.2 مليون شخص على قطر، وهو رقم لم تشهده من قبل، خلال البطولة التي تقام على مدار شهر واحد، وهو ما يفوق ثلث التعداد السكاني للبلد الخليجي البالغ نحو ثلاثة ملايين نسمة.وقال عبد العزيز علي المولوي المدير التنفيذي لعمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث "وجود أربع مباريات في اليوم يمثل تحديا، في مدينة مثل الدوحة بالطبع نتوقع حدوث ازدحام في الشوارع".وكانت السلطات القطرية قد أمرت بغلق المدارس وأن يعمل 80 في المئة من الموظفين الحكوميين من المنزل.ومنعت السلطات مركبات بعينها من المرور بوسط الدوحة.وستقام المباريات في ثمانية ملاعب ضمن مسافة 40 كيلومترا في وسط الدوحة.وخلال أول أسبوعين من البطولة، ستقام أربع مباريات يوميا.وقال عبد الله سيف السليطي رئيس قطاع شؤون العمليات بشركة سكك الحديد القطرية إن الشبكة ستزيد من عملياتها إذ ستسير 110 قطارات بدلا من 75 كالمعتاد ستتوقف كل 165 ثانية وتعمل على مدار 21 ساعة يوميا.