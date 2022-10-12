وزيرة التجهيز والإسكان تفتتح رفقة السفير الفرنسي المركب الرياضي والشبابي بجندوبة

افتتحت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني، بالشراكة مع سفير فرنسا بتونس اندريه باران، الأربعاء، المركب الثقافي والرياضي الشبابي بمدينة جندوبة وهو عبارة عن قاعات رياضية متعددة الاختصاصات تم احداثها في اكبر تجمع سكني داخل المدينة يعرف بحي "الزغادية" وذلك في إطار احتفاء الوكالة الفرنسية للتنمية بعيد ميلادها الثلاثين.





..



.

.. ...

وقالت الزعفراني ان وزارة التجهيز وعلى امتداد العقود الثلاثة الأخيرة ارتبطت بالوكالة الفرنسية للتعاون في إطار مشروع خصصت له اعتمادات مالية بقيمة 1275 مليون دينار يتعلق بتهذيب احياء ومناطق واحياء سكنية ويتضمن قسطين. وأضافت ان القسط الأول انطلق في سنة 2012 ليتواصل حتّى موفّى 2023، ويتعلق بتهذيب 155 حي سكني يقطنها اكثر من 864 الف ساكن إضافة الى تجهيز نحو1433 كلم من الطرقات وانجاز اشغال اخرى أخرى تخص التنوير العمومي والربط بشبكات التطهير وشبكات مياه الشرب وصرف مياه الامطار.وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان القسط الثاني يتعلق بتحسين نحو 10325 مسكن إضافة الى توفير تجهيزات جماعية واجتماعية على غرار ملاعب الاحياء والقاعات الرياضية والفضاءات الاقتصادية والصناعية.ولفتت الى ان نصيب ولاية جندوبة بلغ 35 مليون دينار وقد تمت تهيئة خمسة مناطق سكنية، فيما سيقع تخصيص 18 مليون دينار في القسط الثاني لتهيئة 11 منطقة سكنية.واكد السفير الفرنسي اندريه باران في رد على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء حول افق العلاقة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التجهيز في ظل الازمة الاقتصادية المحلية والدولية، استمرارية العلاقة وتواصلها وان التفكير يتجه نحو توسيع تدخل الوكالة في عدد من المشاريع السكنية والخدمات الكيفية إضافة الى كثير من الأنشطة والمشاريع الجديدة التي تتطلب سنوات طويلة.