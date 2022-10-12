صفاقس: إطلاق أوّل ماجستير مهني مشترك في اختصاص السيارات والطائرات صلب المدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات بصفاقس

أُعلن، اليوم الاربعاء، عن إطلاق أول ماجستير مهني مشترك في اختصاص السيارات والطائرات، صلب المدرسة الوطنية للألكترونيك والاتصالات بصفاقس، وذلك بالشراكة مع عدد من الصناعيين ودعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.





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وأوضح مدير المدرسة الوطنية للالترونيك والاتصالات بصفاقس، شكري عبد المولى، في تصريح لـ"وات"، أن هذا الماجستير ذو البناء المشترك في اختصاص السيارات والطائرات، أُطلق بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، ويعدّ أول تجربة صلب المدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات بصفاقس.وأضاف أن هذا الماجستير يتميز بتمكين نخبة من الطلبة، يتم انتقاؤهم من قبل لجنة علمية، من تلقي تكوين مزدوج بالمدرسة وصلب الشركات الصناعية في مختلف الاختصاصات التي يحتاجها الصناعيون، بما يضمن لهم الاندماج في سوق الشغل بنسبة 100 بالمائة، وذلك فور الحصول على شهائدهم العلمية في الاختصاص المذكور.من جهته أفاد، فراس الفقيه، المدير التنفيذي لشركة "بريماتاك" المختصة في الخدمات الاعلامية لصناعة السيارات وتعدّ أول شركة مستثمرة صلب القطب التكنلوجي بصفاقس وتشغل اكثر من 420 مهندسا، بأن هذا الماجستير المهني المشترك، سيفتح آفاق شغل للطلبة بنسبة 100 بالمائة باعتباره سيمكّن الصناعيين والمهنيين الشركاء في هذا الماجستير من متابعة الطلبة منذ انجاز مشاريع ختم الدروس الجامعية وتكوينهم صلب الشركة الصناعية في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل.وتأتي هذه العمليّة من اجل درء النقائص في التكوين الاكاديمي الذي تلقاه الطلبة في الجامعة وضمان اندماجهم في السوق الشغل فور حصولهم على شهادة الماجستير، كما تمكّن الأساتذة من تلقي تكوين صلب المؤسسات الصناعية الشريكة حتى يكونوا اساتذة خبراء في المجال الصناعي والمهني الى جانب تمكنهم من الجانب النظري الاكاديمي.من ناحيته، اعتبر الطالب، محمد بلغيث، المتحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة (ولاية مدنين) وهو حاليا بصدد انجاز مشروع ختم الدروس في الماجستير المهني المشترك في اختصاص السيارات والطائرات، ان هذا الماجستير يتميز من حيث نظام الدراسة والتوقيت الدراسي، حيث يمكن الطالب من الدراسة حسب نظام الوحدات، ومن تلقي تكوين مزدوج مع أساتذة اكاديميين صلب المدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات بصفاقس ومع عدد من الصناعيين المهنيين في الاختصاصات المطلوبة، ليدرس الطالب في اريحية تامة ويضمن الاندماج في سوق الشغل مباشرة اثر الحصول على شهادته العلمية.