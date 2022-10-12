تونس تحصل على شهادة في امن الطيران من مجلس منظمة الطيران المدني "ايكاو"


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 17:34 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تحصّلت تونس لأول مرة على شهادة في أمن الطيران من طرف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي" ايكاو" وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ41 للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة بكندا.


وقالت وزارة النقل في بلاغ اصدرته، الاربعاء، ان هذه الشهادة تاتي تقديرا "للتقدّم المحرز في إرساء منظومة رقابة على أمن الطيران وتعزيز التطبيق الفعلي للقواعد القياسيّة المدرجة بالملحق السابع عشر المتعلّق بأمن الطيران المدني ".

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وشاركت تونس في الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة من 27 سبتمبر الى 7 أكتوبر 2022 ، حضوريا الى جانب ممثّلين عن الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة و العديد من المنظمات الدولية التي تنشط في قطاع الطيران المدني.

وشهدت الاجتماعات مناقشة الوضع الحالي لسياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة الثلاث سنوات القادمة، واستعراض استعراض برنامج عمل المنظمة الكامل في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والتعاون الفني.
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وكانت وزارة النقل تمكنت خلال سنة 2016 من تحقيق نسبة تجاوزت 82 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلّق بأمن الطيران المدني وذلك على إثر مهمّة التدقيق الأمني الشامل لمعايير أمن الطيران الذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو بتونس.

وعززت الوزارة هذه النسبة على امتداد السنوات الاخيرة وفق برنامج يهدف إلى تحقيق نسبة تطابق أعلى مع معايير أمن الطيران التي وضعتها "الايكاو".



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