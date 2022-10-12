المدير العام للعمليات بالبنك الدولي يؤكد على ضرورة التزام تونس باصلاحات جبائية مصيرية

قال المدير العام للعمليات بالبنك الدولي آلاكس فان تروستنبورغ، الثلاثاء، انه يتعين الالتزام باصلاحات جبائية حاسمة مما يعيد تونس مجددا الى مسار التنمية .





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وغرد بروستنبورغ، عقب اجتماع مع وزير الاقتصاد سمير سعيد ، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووصفه ب"المهم " ان هذه الاصلاحات سيستفيد منها التونسيون .وأكد ،في سياق متصل، ان البنك الدولي سيواصل الوقوف الى جانب تونس بما يمكن من مساعدتها خلال هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.وانعقد الاجتماع بحضور نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تتواصل الى يوم 16 اكتوبر الجاري.وتشارك تونس بوفد رفيع المستوى يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سيعد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.وتشكل هذه الاجتماعات فرصة للمسؤولين التونسيين لمواصلة مناقشة الاتفاق المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي علما وان المبلغ المطلوب يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار اي ما بين 5ر6 و 13 مليار دينار على مدى 3 سنوات وفق تصريحات ادلى بها العباسي.