أصوات نساء تفتتح أول فضاء ثقافي نسوي لها لإبراز دور الفن في محاربة الصور النمطية من خلال العروض الفنية


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تفتتح جمعية "أصوات نساء" أول فضاء ثقافي نسوي لها يوم 14 أكتوبر الجاري في مقرها بالعاصمة التونسية وسيكون مفتوحا للفنانين والفنانات المهتمين/ات بالقضايا النسوية وقضايا حقوق الإنسان من أجل تقديم أعمالهم ومناقشتها مع الجمهور.


وتعد هذه المساحة التي اختارت أن تسميها الجمعية "أصوات عالسطح" حسب ما جاء في بيان لها الإربعاء، استمرارًا لعمل "أصوات نساء" في المجال الثقافي لتسليط الضوء على دور الفن في التحسيس والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان العادلة.

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وستكون العروض الفنية مبرمجة على مدار السنة في هذا الفضاء، من أجل إبراز دور الفن في محاربة الصور النمطية للنساء والرجال وكسر القيود المجتمعية البالية.

و"أصوات عالسطح" هي مبادرة لخلق مساحة للحوار والنقاش والتفكير حول قضايا النسوية والأقليات وحقوق الانسان تعزيزا لقوة الفن والنسوية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية، وفق ما جاء في نص البيان.
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