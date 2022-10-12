كاس العالم 2022 :" مونديال قطر سيخدم منتخبات امريكا الجنوبية بسبب الطقس"(جارديم)


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 16:43 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أكد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم, أن مونديال قطر 2022 , سيخدم منتخبات أميركا الجنوبية بسبب الطقس.
واعتبر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي والهلال السعودي سابقا, في تصريحات اعلامية , أن طقس في دول الخليج خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين, يخدم منتخبات أميركا الجنوبية المشاركة في كأس العالم قطر 2022, التي تلعب في أجواء مشابهة, على عكس المنتخبات الأوروبية التي تخوض مبارياتها خلال هذه الفترة في طقس شديد البرودة وتحت هطول الأمطار وأحيانا الثلوج.


واوضح جاريدم :"الطقس سيكون عاملا مهما في هذه النسخة من المونديال خاصة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية حيث يكون الطقس باردا في نفس الفترة في بلدانهم"مضيفا"ستكون نسخة مختلفة عن البطولات السابقة لكأس العالم, فهناك العديد من الظروف الجديدة والتي يمكن أن تسهم في حدوث مفاجآت ".
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وتوقع جارديم الحاصل على جائزة أفضل مدرب في البطولة الفرنسية عام 2017 مع نادي ليون, أن منتخبات أميركا الجنوبية مؤهلة لتقديم أفضل عروضها في قطر 2022, وأمامها فرصة مواتية للظهور بمستويات جيدة.
أما بخصوص توقعاته للمنافسة في النسخة الجديدة من كأس العالم فقال: "أتوقع أن تواصل المنتخبات التي تعودت التواجد في الأدوار المتقدمة مثل ربع النهائي ونصف النهائي حضورها بقوة في المونديال المقبل لأنها قوى كروية قادرة على الوصول إلى أبعد الحدود , متمنيا بالمناسبة ان يستمتع الجمهور خلال مونديال قطر 2022 بمستويات فنية جيدة ومباريات قوية من جميع المنتخبات".
يذكر أن جارديم لاقى نجاحا كبيرا مع موناكو الفرنسي في 2018, وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي من اكتشافاته.
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