سيدي بوزيد: تعطّل خدمات مركز رعاية المعوقين بالرقاب بسبب افتقاره لحافلة لنقل الأطفال ونقص الأعوان المختصّين به

يشهد المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لرعاية وتأهيل المعوقين بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد تعطّلا في تقديم الخدمات والرعاية والاحاطة لهذه الفئة بسبب عدم توفر حافلة خاصة بنقل الأطفال ذوي الاعاقة والنقص في بعض الأعوان المختصين.





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وطالبت فتحية سليمي من قرية "قصر الحمام"، وأم لطفلتين في عمر 7 سنوات تعانيان من طيف توحّد، بتوفير حافلة لنقل الأطفال تتوفر على المرافق اللّازمة، موضحة أنها توصل يوميا طفلتيها للجمعية وتنتظر لدى أقاربها الى حدود منتصف النهار لتعود مع بنتيها الى قرية "قصر الحمام" التي تبعد حوالي 6 كلم عن مقر الجمعية.ولفتت الى أن أولياء الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد يعانون بشكل مضاعف من جميع النواحي وخاصة مصاريف النقل بشكل يومي والتي قد تؤدي ببعض العائلات الى منع الطفل من التعلّم وحرمانه من فرصة الرعاية والتكوين في الجمعية.وقال كمون فالحي، من منطقة "الرضاع" التي تبعد حوالي 27 كلم عن مدينة الرقاب، "إنه لا بدّ من توفير وسيلة نقل لفائدة الأطفال ذوي الاعاقة ليتمكنوا من التعلم ويحظوا بالرعاية والاحاطة اللازمة في مؤسسات مختصة".وأشار إلى أن منطقة "الرضاع" بها عشرات الأطفال من الأشخاص ذوي الاعاقة وعدم توفر النقل يحول دون حصولهم على الخدمات التي من شأنها ان تساعد على ادماجهم في المجتمع.من جانبها، أفادت مديرة الجمعية المحلية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة، زكية خلفي، في تصريح لـ"وات"، أن الجمعية تحتضن 60 طفلا يحملون إعاقات ذهنية وعضوية وطيف توحد ومن الصم والبكم، ويعتبر عدم توفر حافلة لنقلهم أهم اشكال يعاني منه المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لرعاية وتأهيل المعوقين. .وأشارت زكية خليفي الى أن حوالي 20 طفلا مرسمين بالمركز لم يتمكنوا من الالتحاق بالجمعية بسبب عدم توفر وسيلة نقل، خاصة وأنه يتم تجميع الأطفال من معتمديتي الرقاب والسعيدة، ومن قرى وأرياف بعيدة، وتختلف المسافات لتصل الى حوالي 30 كلم.ولفتت الى أن الحافلة القديمة لم تعد صالحة للاستعمال خلال هذه السنة المدرسية، بما يؤكد أن توفير حافلة لنقل الأطفال المرسمين بالمركز أصبح ضرورة قصوى.وأشارت الى ضرورة سد النقص في الأعوان المختصين لفائدة الأطفال في الورشات وكذلك توفير المتابعة النفسية للأطفال ومختصة في تقويم النطق.في المقابل، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد نادر، سعداوي في تصريح لـ"وات"، أن المركز النموذجي متعدد الاختصاصات لرعاية وتأهيل الاطفال الذي تشرف على تسييره الجمعية المحلية للنهوض بالمعوقين يتضمن 12 عون،ا والنقص فيه يشمل مكوّنا في ورشة النجارة، واخصائيا في العلاج الطبيعي بقاعة التدليك، وهو ما سيتم النظر فيه في أقرب الآجالوأكّد في ما يتعلق بالحافلة المعطبة أنه سيتم تعويضها في أقرب فرصة، سيما وأنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تقتني سنويا حافلات توضع على ذمة مثل هذه الجمعيات.