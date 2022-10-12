توزر: غلق المدرسة الابتدائية بحلبة من طرف عدد من الأولياء على خلفية النقص في إطار التدريس


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 15:13 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عمد أولياء عدد من تلاميذ المدرسة الابتدائية حلبة بمعتمدية توزر، صباح اليوم الأربعاء، إلى غلق أبواب المدرسة ومنع دخول التلاميذ بسبب النقص المسجّل في إطار التدريس، والذي يرجع، وفق عامر عمري، أحد الاولياء، الى تغيب عدد كبير من المدرسين وعدم مباشرتهم لعملهم حتى الآن بسبب احتجاجهم على عقود العمل المبرمة من طرف وزارة التربية.


وقال المصدر ذاته لـ"وات" إن غالبية الأقسام تعاني من نقص إطار التدريس، حيث لم يتمكن التلاميذ حتى الآن من تلقي دروسهم في عدد كبير من المواد، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية كانت عفوية وغير منسّقة بصفة مسبقة بل جاء تجمّع الاولياء لمتابعة ظروف دراسة أبنائهم.
وينتمي المعلمون المتغيّبون عن التدريس الى المعلمين النواب سابقا وخريجي شعبة علوم التربية الذين وقع انتدابهم بعقود عمل تحت مسمى "عون مكلف بالتدريس"، والّذين يحتجّون منذ بداية السنة التربوية رافضين مباشرة العمل إلا في حال تسوية وضعيتهم وانتدابهم وفقا للصيغ القانونية المعمول بها سابقا.

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