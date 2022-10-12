باجة: مسيرة بشارع الحبيب بوقيبة واحتجاجات لخريجي التربية والتعليم امام مقر الولاية

نظم خرجو التربية والتعليم بباجة، اليوم الاربعاء، مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، كما قاموا بتحرك احتجاحي امام مقر الولاية للمطالبة بانتدابهم بصفة استاذ متربص.





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وصرحت الناطقة باسم المحتجين هيفاء الهمامي (خريجة تربية وتعليم دفعة ثالثة) ل"وات" بان المسيرة ضمت خريجي التربية والتعليم دفعة ثانية وثالثة رفضا لقرارات وزارة التربية التى جعلت خريجي التربية يعملون بالمدارس الابتدائية دون صفة منذ بداية السنة الدراسة، حسب تعبيرها، واضافت انه تم التنصيص بالرائد الرسمي على الانتداب الالي والمباشر لخريجي التربية لكنه تم التعاقد مع خريجي التربية والتعليم وليس الانتداب.وبينت ان وزارة التربية ترغب في تجديد التعاقد وتمديده سنتين او اكثر، مؤكدة رفضهم القاطع لهذا الشكل من التشغيل الهش، وعزمهم المرابطة يوميا بمندوبية التربية حيث انهم يحتجون منذ 26 سبتمبر الفارط.وشددت على ان خريجي التربية لن يتراجعوا قبل انتدابهم بصفة استاذ متربص سنة اولى واستاذ متربص سنة ثانية بالنسبة لخريجى الدفعة الثانية، مؤكدة ان مقاطعة الدروس منذ 26 سبتمبر ادى الي تعطل الدروس بعدد هام المدارس والاقسام خاصة ان عددا من خريجي التربية يدرسون السنة الاولى ابتدائي ويؤمنون التدريس لعدد هام من المواد بمختلف الاقسام.تجدر الاشارة الى ان ولاية باجة تشهد احتجاجات لخريجي التربية خاصة بعد اطلاق تسمية "عون مكلف بالتدريس".