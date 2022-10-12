مدنين: 11 جثة تنتظر نتائج التحليل الجيني

اكد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عاطف حويج، الناطق الرسمي باسم خلية الازمة التي تشكلت صلب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على اثر فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 18 شخصا من ابناء جرجيس، انه سيتم اخذ عينات لكل الجثث التي تم انتشالها سواء بجربة او جرجيس او في اي منطقة، والتعرف على هويتها وتمكين العائلات منها، حتى وان كانت هيكلا عضميا.





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وشدد على ان التحليل الجيني، هو الوسيلة العلمية التى تمكن من التعرف على الهوية الاصلية للجثة، واضاف انه تم رفع العينات التي تم اخذها يوم امس الثلاثاء، من الجثث المستخرجة من المقبرة ومن الجثث المودعة بمستشفى قابس ليلة امس الى المخابر المركزية لتحليلها والاعلام بهوياتها لاهاليها.واوضح العميد انه تم اخذ عينات مجموع 11 جثة وتوجيهها الى المخابر المركزية، من بينها 7 جثث بقابس و4 جثث تم استخراجها من المقبرة بجرجيس، مؤكدا ان كل جثة تتطابق في تحليلها مع الحامض النووي للعائلة ستتسلمها، لافتا الى ان من بين الجثث هيكلين عضميين احدهما كبير تم اخذ عينة منه للتحليل الجيني والهيكل العضمي الصغير ثبت حسب الطب الشرعي انه لحيوان بحري.يذكر انه رافق وجود هيكل عضمي صغير، اشتبه في انه للرضيعة التي كانت من بين المفقودين، حالة من الغليان بمدينة جرجيس واستياء لدى الاهالي الذين اعتقدوا ان الجثة للرضيعة ولم تؤخذ محمل الجد ورميها قبل التحليل.يشار الى ان الوضع بجرجيس اصبح اكثر هدوء، وغادرت العائلات مكان تجمعها امام المعتمدية فيما تفرق التلاميذ .