سيدير الحكم كريم الخميري مباراة امل حمام سوسة والنجم الساحلي المقررة غدا الخميس (س 15 بملعب حمام سوسة ضمن الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى كرة القدم ( المجموعة الاولى).
رابطة 1- الحكم كريم الخميري يدير غدا مباراة امل حمام سوسة والنجم الساحلي
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