رابطة 1- الحكم كريم الخميري يدير غدا مباراة امل حمام سوسة والنجم الساحلي


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 14:19 قراءة: 0 د, 9 ث
      
سيدير الحكم كريم الخميري مباراة امل حمام سوسة والنجم الساحلي المقررة غدا الخميس (س 15 بملعب حمام سوسة ضمن الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى كرة القدم ( المجموعة الاولى).

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