توزر: مغادرة طلبة من المبيت الجامعي المستشفى على إثر نقلهم اليه بسبب شكوك حول تعرضهم لتسمم غذائي


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 11:51 قراءة: 0 د, 46 ث
      
غادر جميع الطلبة من المبيت الجامعي بتوزر، المستشفى الجهوي، بعد ان وقع نقلهم اليه مساء أمس الثلاثاء، على إثر التفطن لأعراض تسمم غذائي لديهم، وهم حاليا في حالة جيدة، وفق ما أفاد به مدير المركب الجامعي أحمد عبد القادر "وات".


واوضح عبد القادر أنه تم التأكد من وجود أعراض تسمم لدى 27 طالبا من مجموع الطلبة الذين تم نقلهم الى المستشفى (اكثر من 30 طالبا)، وأضاف أن الطلبة تلقوا اسعافات استعجالية دون اللجوء الى اجراء غسيل معدة أو تدخل الطبي، نظرا لعدم وجود حالات خطيرة، ولاحظ أن مجموع الوجبات الموزعة أمس بلغ ألف وجبة على امتداد اليوم، مستبعدا إمكانية التسمم باكلة جامعية.

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وقال إن إدارة المطبخ الجامعي تحتفظ حتى الآن بالطبق المعد أمس، وسيتم اخضاعه للتحاليل البيولوجية للتأكد من مصدر التسمم ان كان من الاكلة الجامعية أو أكلة من خارج المطعم الجامعي، على أن تصدر نتائج التحليل يوم غد الخميس، واكد تحميل المقصرين المسؤولية في حال تبث أن مصدر التسمم الاكلة الجامعية.

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