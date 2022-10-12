طائرة - مباراة الدور النهائي لكأس تونس يوم 15 اكتوبر


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 14:17 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطائرة أن مباراة الدور النهائي لكأس تونس أكابر لموسم 2021 - 2022 التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، ستجرى بعد غد الجمعة 15 أكتوبر انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.
ويبحث الترجي الرياضي التونسي عن اللقب رقم 20 في تاريخه ، والتتويج بالثنائي بعد فوزه بالبطولة، في حين يسعى النجم الرياضي الساحلي للفوز بلقبه الثامن.


يذكر الترجي الرياضي التونسي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس تونس برصيد 19 لقب.
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وفي ما يلي قائمة الفرق التي سبق لها التتويج بمسابقة كأس تونس: الترجي الرياضي التونسي (19 لقب) - النادي الرياضي الصفاقسي (12 لقب) - النادي الأولمبي القلبي (8 ألقاب) - المستقبل الرياضي بالمرسى ( 8 ألقاب) - النجم الرياضي الساحلي (7 ألقاب) - النادي الافريقي (5 ألقاب) - النجم الرياضي بحلق الوداي (3 ألقاب) - السعيدية الرياضية ( 1 لقب) - الاتحاد الرياضي التونسي (1 لقب) - التحالف الرياضي (1 لقب) .

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