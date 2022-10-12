تطوير التعاون متعدد الاطراف في قطاعي الطيران والدفاع ابر محاور ندوة علمية لوزارة الدفاع

في إطار مشاركتها في المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع نظمت وزارة الدفاع الوطني أمس الثلاثاء بسوسة، ندوة علمية حول علوم الطيران والفضاء والطائرات المسيّرة والمنظومات المضادّة لها والذكاء الاصطناعي في علاقته بالأمن والدّفاع في إفريقيا





..



.

.. ...

وتطرقت اشغال الندوة كذلك ،وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الاربعاء، الى مناقشة التحدّيات الأمنية الوطنية والإقليمية وتطوير التعاون متعدّد الأطراف في قطاعي الطيران والدّفاع.وشارك في هذا الملتقى خبراء ومختصون مدنيون وعسكريون في صناعة الطيران والدفاع بحضور قادة عسكريين تابعين للقوات المسلحة لنحو 40 بلدا شقيقا وصديقا.يذكر ان المعرض المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع تنظمه وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ممثلة في جيش الطيران وذلك من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري بمطار النفيضة – الحمامات بمشاركة حوالي 120 شركة أجنبية في مجال صناعة الطيران والدفاع.ويمثل المعرض فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوّي والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنّعة للتعريف بالقدرات الوطنية في ميدان صناعة الطيران.