تطوير التعاون متعدد الاطراف في قطاعي الطيران والدفاع ابر محاور ندوة علمية لوزارة الدفاع


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 14:53 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في إطار مشاركتها في المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع نظمت وزارة الدفاع الوطني أمس الثلاثاء بسوسة، ندوة علمية حول علوم الطيران والفضاء والطائرات المسيّرة والمنظومات المضادّة لها والذكاء الاصطناعي في علاقته بالأمن والدّفاع في إفريقيا


وتطرقت اشغال الندوة كذلك ،وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الاربعاء، الى مناقشة التحدّيات الأمنية الوطنية والإقليمية وتطوير التعاون متعدّد الأطراف في قطاعي الطيران والدّفاع.

..

.

وشارك في هذا الملتقى خبراء ومختصون مدنيون وعسكريون في صناعة الطيران والدفاع بحضور قادة عسكريين تابعين للقوات المسلحة لنحو 40 بلدا شقيقا وصديقا.

يذكر ان المعرض المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع تنظمه وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ممثلة في جيش الطيران وذلك من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري بمطار النفيضة – الحمامات بمشاركة حوالي 120 شركة أجنبية في مجال صناعة الطيران والدفاع.
..
...


ويمثل المعرض فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوّي والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنّعة للتعريف بالقدرات الوطنية في ميدان صناعة الطيران.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254645



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 | 16 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
Babnet
31°
 Babnet31° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2329°-2226°-2026°-2028°-20
  • Avoirs en devises
    23601,2

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22710 DT        1$ =3,28515 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   