قبلي: تعطل الدروس بمدرسة النجاح بنويل على خلفية احتجاج الاهالي على غياب المعلمين النواب


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 11:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نفذ عدد من اهالي منطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام المدرسة الابتدائية النجاح، ومنعوا كافة التلاميذ من الدخول، على خلفية النقص الحاد في عدد المعلمين الذى تسبب في عدم انطلاق الدراسة بعدد الاقسام


واوضح عدد من اولياء التلاميذ ل"وات" ان النقص في الاطار التربوي يمس كافة المستويات الدراسية بمدرسة النجاح بداية من السنة الاولى وصولا الى السنة السادسة ابتدائي، التي سيقبل تلامذتها على اجراء مناظرة وطنية تؤهلهم للالتحاق بالاعداديات النموذجية، واشاروا الى انه ورغم تفهمهم للتحركات التي ينفذها المعلمون النواب الا انه لا يجب ان تمس من حق ابنائهم في الدراسة

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وطالب الاولياء بالاسراع بتامين عودة كافة الاقسام للدراسة في اقرب وقت خاصة وان تواصل تعطل الدروس بالنسبة لعدد من ابنائهم قد اثر على حالتهم النفسية، واشاروا الى انهم لن يسمحوا باستئناف العمل بمدرسة النجاح ما لم يتم تامين الدروس لكافة التلاميذ

من ناحيتهم، عبر عدد من التلاميذ عن رغبتهم في الدراسة، ودعوا اهالي المنطقة الى عدم منع التلاميذ الذين يتوفر لهم مدرسون من مواصلة دراستهم خاصة وان البعض منهم يدرس في مستوى السنة السادسة ابتدائي وسيجرون مناظرة اخر السنة الدراسية تتطلب الماما تاما بالبرنامج الدراسي.

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