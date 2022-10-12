سليانة: ضبط أقراص مخدرة ومشروبات كحولية بعد مداهمة منزل بمدينة قعفور

قام أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بسليانة، التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالجهة، ليلة أمس الثلاثاء، بضبط أقراص مخدرة من نوع "باركيزول" بمنزل بمدينة قعفور بعد مداهمته.





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وذكر مصدر أمني في تصريح ل"وات" اليوم الاربعاء، أن الوحدات الامنية حجزت أيضا 252 علبة من المشروبات الكحولية من الصنف "الممتاز" و18 قارورة أخرى، وذلك استنادا الى معلومات تؤكد تحوز شخص على كمية من المشروبات الكحولية بمنزله.واشار الى ان المظنون فيه لاذ بالفرار، وقد تم فتح محضر بعد إستشارة النيابة العمومية بسليانة، من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية والاتجار في مواد سمية مدرجة بالجدول "أ".