الكاف: العثور على أعيرة نارية بجناح أرشيف بلدية الكاف


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 21:09 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشف مصدر من إقليم أمن الكاف، لـ"وات"، أنّه تم العثور، عشية اليوم الثلاثاء، على علبة تحتوي على مجموعة من الخراطيش ذات الاستعمال العسكري بجناح أرشيف بلدية الكاف، وفق تأكيده.
وأوضح المصدر ذاته أن العلبة تحتوي على مجموعة من الخراطيش بعضها وقع استعماله، مرجحا أن تكون هذه الأعيرة النارية راجعة إلى فترة قديمة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم تكليف وحدة مختصة لمتابعة الموضوع والكشف عن نوعية الأعيرة النارية ومصدرها، على حد قوله.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254630



..
...

En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 | 15 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:50 15:20 12:13 06:23 04:57
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2330°-2227°-2126°-2125°-21
  • Avoirs en devises
    23601,2

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22710 DT        1$ =3,28515 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   