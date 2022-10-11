الكاف: العثور على أعيرة نارية بجناح أرشيف بلدية الكاف

كشف مصدر من إقليم أمن الكاف، لـ"وات"، أنّه تم العثور، عشية اليوم الثلاثاء، على علبة تحتوي على مجموعة من الخراطيش ذات الاستعمال العسكري بجناح أرشيف بلدية الكاف، وفق تأكيده.

وأوضح المصدر ذاته أن العلبة تحتوي على مجموعة من الخراطيش بعضها وقع استعماله، مرجحا أن تكون هذه الأعيرة النارية راجعة إلى فترة قديمة.





وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم تكليف وحدة مختصة لمتابعة الموضوع والكشف عن نوعية الأعيرة النارية ومصدرها، على حد قوله.





