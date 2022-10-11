سعيد يشدّد على الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به الإدارة في توفير حاجيات المواطنين بعيدا عن افتعال الأزمات


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 19:45 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، ب نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول هذا اللقاء سير العمل الحكومي وجملة من مشاريع المراسيم والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم.


وشدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على ضرورة استمرارية المرافق العمومية وعلى الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به الإدارة في توفير حاجيات المواطنين بعيدا عن افتعال الأزمات، مع ضرورة التحسب في الوقت المناسب لأي أزمة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة.

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد النفقات ومواجهة كل التجاوزات مهما كان مأتاها لأن أموال المجموعة الوطنية يجب أن تُصرف بكل شفافية في ما رُصِدت لها، وعلى المسؤولين في الإدارة مهما اختلفت درجات مسؤولياتهم أن يكونوا قدوة للحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها.


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