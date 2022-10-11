رئيس الدولة يستقبل سفير اليابان ويبحث معه العلاقات الثنائية وحصيلة قمة تيكاد8

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، سفير اليابان بتونس، شينسوكي شينزو، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، نوّه رئيس الدولة بمتانة علاقات الصداقة المتميّزة القائمة بين تونس واليابان، "والتي تجسّدت مؤخّرا من خلال النجاح المشترك في تنظيم قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بتونس (تيكاد8)، أواخر شهر أوت الماضي".







وأشار الرئيس قيس سعيد إلى ما تتقاسمه تونس مع اليابان من قيم ومبادئ تؤسس لمستقبل أفضل وآفاق تعاون وشراكة واعدة للبلدين في عدّة قطاعات.



من جانبه، أعرب السفير الياباني عن عميق امتنانه للدعم الذي حظي به طيلة فترة عمله بتونس، وجدّد الإعراب عن امتنان سلطات بلاده لما بذلته تونس من جهود من أجل إنجاح قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا. كما أشار إلى استعداد اليابان لمزيد تعزيز فرص التعاون في مجالات واعدة ومتنوّعة.





