سوسة: تسجيل إصابة مؤكدة بمرض فيروس غرب النيل في الجهة

أُعلن خلال اجتماع المجلس الجهوي للصحة بسوسة، المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، عن تسجيل إصابة مؤكدة بمرض بفيروس غرب النيل في الجهة، بما يدعو إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الوقائية المستوجبة للحد من تفاقم الحالات.







وتمت الدعوة خلال جلسة المجلس الجهوي للصحة المنعقد بإشراف والي سوسة، نبيل الفرجاني، الى تفعيل اللجان الجهوية للصحة وتنظيم حملة جهوية ووطنية لمقاومة البعوض، الى جانب المبادرة بجهر الأودية ومقاومة المياه الراكدة.

وتضمّن المجلس الجهوي للصحة بسوسة تشخيصا للوضع الصحي والوبائي بالجهة، وبحثا في مختلف الإجراءات والتدابير التي من شأنها مزيد النهوض بالخدمات الصحية المسداة، إلى جانب الدعوة الى ضرورة تدعيم المؤسسات الاستشفائية بالموارد البشرية وبالتجهيزات الطبية اللازمة، بالاضافة إلى وجوب التسريع بإنجاز واستكمال المشاريع الصحية المبرمجة.

كما تم الاتفاق على عقد جلسات أخرى في الغرض، وضبط برنامج عمل للنهوض بالمنظومة الصحية يشمل الاشكاليات المطروحة والحلول المقترحة ورفعها لسلطة الاشراف.



