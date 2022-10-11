تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من ممارسة حقّهم الانتخابي محور لقاء رئيس هيئة الانتخابات بوزير الشؤون الاجتماعية


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 19:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لدى لقائه اليوم بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كافة الآليات المناسبــــة لتيسير مشاركـة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في العمليــــة الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حريـة و سهولة بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر وفي مختلف الاستحقاقات الانتخابية القادمــــة.


كما تمّ تخصيص اللقاء أيضا لدراسة ملف التغطية الاجتماعية والتقاعــــــد الخاص بموظفي وأعوان الهيئـــة العليا المستقلـة للانتخابات وبحث السبل الكفيلــــــة بتسوية هذا الملف بما يضمن حقوق أعوان الهيئــــة ويكرس المكتسبات التي نص عليها القانون التونسي في مجال التقاعـــــــد والحيطة الإجتماعية.
يذكر أنّ اللقاء انعقد بحضور عضو الهيئة محمود الواعر و المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي والمكلف بمـأمورية بديوان مجلس الهيئة والمدير المركزي للمصالح المشتركة بالهيئـــــة وعز الدين الحندوس .

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