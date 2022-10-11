تسميات جديدة على راس كل من"ترابسا" ومعهد المواصفات والملكية الصناعية - وزارة الصناعة


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 17:43 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ لها، الثلاثاء، عن تعيين كل من حاتم رحيّم، رئيسا مديرا عاما لشركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء "ترابسا"، ونافع بوتيتي، مديرا عاما للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.




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