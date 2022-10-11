أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بلاغ لها، الثلاثاء، عن تعيين كل من حاتم رحيّم، رئيسا مديرا عاما لشركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء "ترابسا"، ونافع بوتيتي، مديرا عاما للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.











