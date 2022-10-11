مليون و247 ألفا و709 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة فيما لم يتجاوز التلقيح بالجرعة الرابعة عتبة 69ألف شخص


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 17:01 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة إلى حدود يوم 10 أكتوبر الجاري، مليونا و247 ألفا و709 ملقحا فيما لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الرابعة 69 ألفا و259 شخصا، حسب النشرة الأسبوعية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.


واستكمل منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح وإلى غاية 10 أكتوبر الجاري، 6 ملايين و385 الفا و958 شخصا التلقيح الكامل ضد كورونا، من بينهم أكثر من 4 ملايين و692 ألفا تلقوا الجرعة الأولى والثانية وما يقارب المليون و693 ألفا تلقوا جرعة واحدة.

ويشار أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجعت إلى 101 اصابة جديدة خلال الأسبوع الممتد من 3 الى 9 أكتوبر الجاري مقابل 143 حالة مسجلة خلال الأسبوع الذي سبق، حسب النشرة الاسبوعية للوضع الوبائي الصادرة اليوم الثلاثاء.

ولم تسجل وزارة الصحة حالات وفاة جديدة، فيما سجلت حالة ايواء وحيدة بالمستشفيات، الى جانب تعافي 109 مصابين.

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