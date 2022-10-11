اسمنت قرطاج ترفع رقم اعمالها الى 262 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2022

ارتفع رقم معاملات اسمنت قرطاج، المصادرة منذ سنة 2011، الى مستوى 262 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022 ، مقابل 239 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021 مما شكل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة.





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وحققت الشركة، وفق بيانات مالية نشرتها على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ارتفاعا في رقم الاعمال المتأتي من انشطة صناعة الاسمنت والكلنكر بنسبة 10 بالمائة ما بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2021.وتحسن الاداء التصديري للشركة، مع موفي سبتمبر 2022، بنسبة 25 بالمائة ليبلغ رقم المعاملات المتاتي من العمليات التصديرية 1ر41 مليون دينار في حين تطورت ايرادات السوق المحلية ايجابيا بنسبة 7 بالمائة علما وان رقم معاملات الشركة في السوق المحلية بلغ 4ر198 مليون دينار.وحافظت اسمنت قرطاج، بفضل هذه النتائج، على الصدارة على مستوى السوق المحلية علما وان رقم الاعمال المتاتي من بيع الخرسانة ارتفع بنسبة 18 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، ليصل الى 4ر10 مليون دينار.وقدرت استثمارات الشركة، مع موفي سبتمبر 2022، بنحو 8ر16 مليون دينار في حين تراجعت ديونها بنسبة 7 بالمائة لتصل الى 7ر393 مليون دينار.