القيروان: فتح تحقيق في تسليم عبوة حقن منتهية الصلوحية بصيدلية مستشفى ابن الجزار

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، معمر الحاجي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم فتح تحقيق إداري في تسليم صيدلية مستشفى ابن الجزار بالقيروان لعبوة حقن تم التفطن إلى انتهاء تاريخ صلوحيتها منذ أوت 2022، وذلك قبل استعمالها من قبل المريضة.







وأوضح الحاجي، في تصريح لـ"وات"، أنه في الليلة الفاصلة بين 9 و10 أكتوبر الجاري اصطحب مواطن والدته إلى قسم الاستعجالي بسبب إرتفاع ضغط الدم لديها، وبعد فحصها، توجّه ابنها الى صيدلية المستشفى وتحصّل، وفق الوصفة الطبيّة، على 3 حقن، ليتفطن لاحقا أن اثنتين منهما صالحتان إلى غاية اكتوبر 2023 في حين انتهت صلوحية العبوة الثالثة.

وأكد انه تم سحب كمية من هذا الدواء منذ مدة باعتبار إنتهاء مدة صلوحيتها، وتمت اعادتها إلى الصيدلية المركزية لاتلافها، غير انه لم يتم التفطن إلى هذه العبوة، على حدّ قوله.





