كوفيد 19: تراجع عدد الاصابات الجديدة الى 101 اصابة خلال الاسبوع من 3 الى 9 اكتوبر دون تسجيل وفيات


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 16:20 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تراجع عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 101 اصابة جديدة خلال الاسبوع الممتد من 3 الى 9 اكتوبر الجاري مقابل 143 حالة مسجلة خلال الاسبوع الذي سبق.


ولم تسجل وزارة الصحة، حسب النشرة الاسبوعية للوضع الوبائي، التي نشرتها اليوم، حالات وفاة جديدة، فيما سجلت حالة ايواء وحيدة بالمستشفيات، الى جانب تعافي 109 مصابين.

وبلغ عدد التحاليل المنجزة خلال الاسبوع 3268 تحليلا اسفرت عن نسبة تحاليل ايجابية تقدر ب3,09 بالمائة مقابل 3,5 بالمائة الاسبوع السابق.

ويذكر ان تونس سجلت منذ بداية الجائحة في مارس 2020 مليون و145 الف و930 اصابة بفيروس كرورنا فيما بلغ عدد الوفيات 29 الف و254 وفاة.

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