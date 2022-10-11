تصفيات كأس افريقيا للرقبي النسائي ( 15 لاعبة): المنتخب التونسي جاهز ( المدرب الوطني ماليك تشاتيشبارا )

أكد الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للرقبي النسائي اليوم الثلاثاء جاهزية العناصر الوطنية لخوض تصفيات كأس افريقيا للأمم كبريات بـ 15 لاعبة.





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وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية للرقبي، بالعاصمة، لتسليط الضوء على تصفيات المجموعة الثالثة التي ستدور مبارياتها بملعب الرقبي بالمنزه من 14 الى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات تونس و السينغال ومدغشقر.وأكد المدرب السنغالي للمنتخب الوطني النسائي ماليك تشاتيشبارا، بالمناسبة، أنّ سيدات منتخب الرقبي قمن بالتحضيرات والتدريبات اللازمة للتصفيات، مشيرا الى أنّ حظوظ المنتخب وافرة لتصدر المجموعة الثالثة والتأهل للنهائيات الافريقية.وأوضح أنّ المنتخب الوطني التونسي درس الفرق المنافسة جيدا، وسيجاري مقابلاته في التصفيات الافريقية أمام السينغال و مدغشقر، ضمن المجموعة الثالثة، اعتمادا على السرعة واحترام الأدوار الموكلة لجميع اللاعبات.ومن جهته كشف المدرب المساعد عباس خرفاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي له دراية بجميع الفرق المنافسة، معربا في هذا الشأن أنّه سبق للعناصر الوطنية أن واجهت وتفوقت على السينغال العام الفارط، كما يعد أسلوب لعب منتخب مدغشقر مشابها لأسلوب التونسيات.وبيّن أنّ سيدات المنتخب الوطني التونسي سيواجهن عنصر التفاوت الجسماني مع المنتخباتا الافريقية بأسلوب تكتيكي بحت يقوم على السرعة واستغلال أخطاء الفرق المنافسة، مستنتجا في ختام تصريحه أنّ حظوظ الفوز في المبارتين و التأهل الى المرحلة النهائية جدّ وافرة.ومن ناحيته أكد حلمي بن صالح الناطق الرسمي للجامعة التونسية للرقبي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه تمّ منذ سنة 2018 وضع استراتيجية للنهوض بالرقبي النسائي، بـ 7 و 15 لاعبة، مبنية على أسس التكوين والتأطير والمشاركة في الدورات الكبرى، مشيرا في ذلك الى مشاركة منتخب التونسي للرقبي بـ 7 لاعبات في أولمبياد الشباب بالأرجنتين في 2018.وكشف أنّ الهدف الأساسي للرقبي بـ 7 لاعبات هو بلوغ أولمبياد باريس 2024، خلافا للرقبي بـ 15 لاعبة الذي يعتبر في نظره حديثا وما يفسر وضع استراتيجية خاصة به تمتد من 2022 الى 2028 هدفها الأساسي تحضير فريق قوي بمقدوره المشاركة في الدورات الكبرى.وفي سياق آخر أعرب محمد كريم الزيادي رئيس لجنة التنظيم وعضو المكتب الجامعي للجامعة التونسية للرقبي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ جميع الجوانب التنظيمية جاهزة، سواء المتعلقة منها بالملاعب أو مقارات اقامة الوفود.وأضاف أنّ الدورة "التصفيات" ستكون ناجحة بجميع المقاييس، لافتا النظر أنّه سوف يكون هناك حضور رسمي من الاتحاد الدولي للعبة، وممثلين عن الاتحاد الافريقي يتقدمهم الرئيس المتواجد هذه الأيام بتونس.ويذكر ان التصفيات ستقام بمشاركة 12 منتخبا موزعة على اربع مجموعات تضم كل واحدة ثلاثة منتخبات .ويتاهل الاول من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.وفي ما يلي قائمة اللاعبات اللاتي سيمثلن المنتخب الوطني التونسي في التصفيات الافريقية وموعد مباريات التصفيات:قامة اللاعبات: سماح لحول - مريم الماكني - آهاد رقباوي - هاجر السعودي - عبير التميمي - انتصار الضمايدي - روسلا العاطي - نور العياري - رنيم مدوري - غفران الدريدي - نور الوسلاتي - آمنة بن عروس - حليمة بن شراد - زهراء الهداجي - سناء شعرانة - وئام اللطيف - نورس موران - لمياء ملوح - ياسمين القربي - نور الجلايلي - نسرين بوراوي - سانداز فرفول - آمنة الزرعي - زينب دبكي - ايميلي كاروجال - رنيم براهيم - ياسمين بوبكر.تونس - السينغالمدغشقر - السينغالتونس - مدغشقر