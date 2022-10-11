وقفة احتجاجية لطالبات مقيمات بالحي الجامعي بالعمران الأعلى للمطالبة بتوفير النقل الجامعي المنتظم

نفّذت طالبات مقيمات بمبيتات الحي الجامعي بالعمران الأعلى بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير النقل الجامعي المنتظم، والترفيع في عدد الحافلات بما يمكن من نقلهن في مواعيد الدراسة باتجاه مؤسساتهن الجامعية.







ونددت الطالبات المشاركات في الوقفة، بما اعتبرنه "تملص شركة نقل تونس من تأمين النقل الجامعي"، وبالنقص الفادح في عدد الحافلات الموضوعة على ذمة الحي الجامعي الذي يحتضن مئات الطالبات، مما يؤدي يوميا إلى تأخر وصولهن الى المؤسسات الجامعية.



ودعت المحتجات شركة نقل تونس الى تحمل مسؤوليتها في النقل المنتظم للطلبة، من أجل تفادي تأخر وصول الطلبة الى الجامعات، مطالبات بزيادة عدد الحافلات قصد تأمين نقل جميع الطلبة باتجاه المؤسسات الجامعية بجامعات تونس ومنوبة وتونس المنار.



وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس مروان بن جدّو من جهته في تصريح ل-(وات)، أن الاتحاد يدعم هذا التحرّك وقد طالب في عديد المناسبات شركة نقل تونس بدعم اسطول النقل الجامعي، محمّلا الشركة المسؤولية في الاضطرابات التي تمسّ من مصالح الطلبة.



