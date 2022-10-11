إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي في 9 عمليات متفرقة


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 13:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر خلال نهاية الأسبوع المنقضي، من إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي (118 تونسيا و76 من جنسيات إفريقية مختلفة) تتراوح اعمارهم بين سنتين و49 سنة من بينهم 42 إمرأة و08 أطفال.


وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الوطني، أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين تم في 9 عمليات متفرقة شملت موقع جنوب شرق قليبية وشمال الكتف وجزيرة جالطة وشمال غرب جزيرة زمبرة وجنوب شرق الشابة وجنوب جزيرة جالطة وشرق وشمال غار الملح.

وقد تمّ تسليم جميع المهاجرين إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.


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