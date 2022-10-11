تطاوين: انجازات جديدة في قطاع البريد باضافة 6 موزعات للاوراق المالية وفتح مركز بريد و4 نوافذ بريدية ( المدير الجهوي للبريد)

يشهد قطاع البريد في ولاية تطاوين انطلاقة جديدة على مستوى تحسين البنية الاساسية ومستوى الخدمات التي تطورت في مختلف مكاتب البريد، واصبح الكثير منها رقميا يسمح للمواطن بالحصول على حاجته من بيته، حسب ما افاد به المدير الجهوي للبريد عبد الملك الجلالي "وات"





..



.

وافاد الجلالي، بانه سيتم تركيز 06 موزعات جديدة للاوراق المالية بمناطق رمادة وغمراسن تعويضا للاجهزة القديمة والمعطلة، وبقرية قصر اولاد دباب وبالمعبر الحدودي بالذهيبة، الذي بامكانه صرف العملة، وبمدينة تطاوين، لتعمم بذلك الموزعات على جميع معتمديات الولاية ال08 ويرتفع عددها الجملي الى 17 موزعا للاوراق المالية، اغلبها من النوع الحديث الذي لا يحتاج الى ادخال البطاقة بل يمكن استعماله باكثر سهولة عبر تقنية wifiوبخصوص مكاتب البريد، اعلن الجلالي عن فتح الاربع نوافذ بريدية، التي ظلت لفترة طويلة مغلقة منها مكاتب الحرية وقطوفة وراس الوادي، وذلك حالما يتم الاعلان عن قائمة الناجحين في المناظرة المحلية التي تم اجراؤها في شهر مارس الماضيكما سيتم، وفق ذات المصدر، اعادة تهيئة وتعصير مكتب البريد المركزي بغمراسن وفتح مكتب بريد ثان في ذات المدينة بكلفة جملية بلغت قرابة ال200 الف دينار، ودعا بالمناسبة الى الانخراط في المنظومات البريدية الجديدة ومنها "My Poste" التي تمكن الحريف من فتح حساب جاري وتحويل الاموال عن بعد.واشار المدير الجهوي للبريد الى ما حققه القطاع من نجاحات في مستوى الاداء، حيث تم تكريم 04 من اطارات واعوان البريد العاملين في الجهة لتميزهم خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري، بالاضافة الى فوز مركز بريد على المستوى الوطني بتوزيعه 10 الاف بطاقة "لباس" وانجاز مكتب بريد تطاوين لما معدله 2671 عملية بريدية في اليوم.